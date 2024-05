Представлены снимки победителей конкурса «Фотограф Млечного пути»

Блог о путешествиях и приключениях Capture Atlas объявил победителей седьмого ежегодного фотоконкурса «Фотограф Млечного Пути» (Milky Way Photographer of the Year), на который были представлены лучшие снимки нашей галактики, сделанные фотографами со всего мира.