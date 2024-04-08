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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
3 минуты назад
Рейтинг: +791
Посты: 1490

Без руля и педалей: Tesla представит свое «роботакси» в августе 2024 года

Генеральный директор Tesla Илон Маск объявил, что автопроизводитель планирует представить беспилотный электромобиль «роботакси» 8 августа.

Сообщество
# Tesla
# Илон Маск
# технологии
Один из концептов «роботакси» / © electrek
Один из концептов «роботакси» / © electrek

Согласно планам компании, после Cybertruck Tesla выпустит два новых электромобиля: меньший по размеру и бюджетный электромобиль, обычно называемый «Tesla Model 2», стоимостью 25 000 долларов (или чуть более 2,3 миллиона рублей по текущему курсу); и новое «специализированное роботакси», электромобиль, с нуля разработанный для автономного вождения без каких-либо педалей или рулевого колеса.

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Виктор Ларионов
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Николай, поручень из трубы 3/4..1". => стенка модуля максимум миллиметров 5.

NASA показало «сердце» лунной станции GatewayNASA показало «сердце» лунной станции Gateway

Иван Колупаев
9 часов назад
Мне кажется вопрос был о том возможна ли такая ситуация в принципе "уничтожить все спутники" или большую часть и что для этого нужно. Понятно что в

Что будет если произвести ядерный взрыв на орбите? Какая нужна высота, какая сила взрыва? Будут уничтожены вообще все спутники? Что случится с МКС?Что будет если произвести ядерный взрыв на орбите? Какая нужна высота, какая сила взрыва? Будут уничтожены вообще все спутники? Что случится с МКС?

Ivan Davydenko
10 часов назад
Тут вопрос в другом: а зачем уничтожать все спутники? Они же твердую валюту стоят)

Что будет если произвести ядерный взрыв на орбите? Какая нужна высота, какая сила взрыва? Будут уничтожены вообще все спутники? Что случится с МКС?Что будет если произвести ядерный взрыв на орбите? Какая нужна высота, какая сила взрыва? Будут уничтожены вообще все спутники? Что случится с МКС?

Питон Удав
11 часов назад
В школе на биологии все это проходят. Вопросы уровня двоечника

Как видят наш мир собаки и кошки? И как это определили ученые?Как видят наш мир собаки и кошки? И как это определили ученые?

Alex D.
11 часов назад
Глупости какие-то пишете! Вот одна телеведущая с армянской фамилией точно знает (ей один знакомый инженер сказал), что взрываем бомбу над Сибирью -

Что будет если произвести ядерный взрыв на орбите? Какая нужна высота, какая сила взрыва? Будут уничтожены вообще все спутники? Что случится с МКС?Что будет если произвести ядерный взрыв на орбите? Какая нужна высота, какая сила взрыва? Будут уничтожены вообще все спутники? Что случится с МКС?

Влад Булыжник
13 часов назад
Эх, вот, как часто бывает, идея у вопроса интересная, но данных не додали для точного ответа

Что будет если произвести ядерный взрыв на орбите? Какая нужна высота, какая сила взрыва? Будут уничтожены вообще все спутники? Что случится с МКС?Что будет если произвести ядерный взрыв на орбите? Какая нужна высота, какая сила взрыва? Будут уничтожены вообще все спутники? Что случится с МКС?

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Prabaharan N
19 часов назад
Nice information thanks for sharing...

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Иван Колупаев
19 часов назад
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Pesos Urugay
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Скромненько. Посмотрим на наш ответ дохлому седцу

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