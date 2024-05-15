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Видео: на Солнце произошла мощнейшая за последние семь лет вспышка

Исследователи из Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова сообщили, что в группе солнечных пятен AR3664 (S18W89) 14 мая, в 19:51 по московскому времени, зарегистрировали вспышку класса X8.7 продолжительностью 16 минут.

Солнечная вспышка класса X8.7 из пятна AR3664 / © NASA / SDO

В последний раз подобную вспышку — класса X8.2 — зафиксировали 10 сентября 2017 года.

Солнечные вспышки — это интенсивные всплески электромагнитного излучения, которые возникают из пятен на поверхности нашей звезды. В зависимости от мощности рентгеновского излучения их делят на пять классов: A, B, C, M и X. Вспышки X-класса считаются самыми мощными. Внутри каждого из этих классов еще есть обозначения от одного до 10, указывающие на относительную мощность вспышки.

Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

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