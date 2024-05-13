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Маск дал прогноз по дате четвертого испытательного полета Starship

Основатель и руководитель компании SpaceX сообщил в социальной сети Х, что новый полет транспортной системы Starship запланировали на первую половину июня 2024 года.

Прототипы верхней ступени Starship и ускоритель Super Heavy / © SpaceX

Отвечая на вопрос астрофотографа Джона Крауса о следующем испытательном полете Starship и новых целях или изменениях в плане запуска, Илон Маск отметил, что старт состоится через три-пять недель.

Цель полета заключается в том, чтобы корабль преодолел максимальный нагрев или хотя бы больший, чем в прошлый раз.