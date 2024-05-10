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Rocket Lab перенесла первый запуск ракеты Neutron
Компания новозеландского инженера Питера Бека сообщила в социальной сети Х о начале испытаний нового двигателя «Архимед», предназначенного для частично многоразовой ракеты Neutron. Одновременно с этим Rocket Lab объявила, что первый запуск двухступенчатого носителя состоится не раньше середины 2025 года.
Задержка испытаний новой ракеты связана с разработкой различных компонентов Neutron, касающихся авионики и конструкции, а также строительством стартовой площадки. Ею станет стартовый комплекс № 3 на острове Уоллопс в американском штате Вирджиния.
Вскоре Rocket Lab предстоит провести первые огневые тесты двигателя «Архимед», который работает на метане и жидком кислороде. Перед статическим огневым испытанием инженеры проводят необходимые тесты системы двигателя.
Африканские саванные слоны приветствуют друг друга с помощью разных комбинаций жестов и звуков. Международная группа ученых выяснила, что выбор способа общения у них может зависеть от того, нужно ли привлечь внимание «собеседника» или контакт уже установлен.
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Американские ученые почти 30 лет наблюдали за семьями попугаев в Южной Америке и узнали, зачем попугаи убивают или, наоборот, усыновляют птенцов овдовевших самок.
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