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Rocket Lab перенесла первый запуск ракеты Neutron

Компания новозеландского инженера Питера Бека сообщила в социальной сети Х о начале испытаний нового двигателя «Архимед», предназначенного для частично многоразовой ракеты Neutron. Одновременно с этим Rocket Lab объявила, что первый запуск двухступенчатого носителя состоится не раньше середины 2025 года.

Инженеры Rocket Lab собрали первый двигатель «Архимед», предназначенный для ракеты Neutron / © Rocket Lab

Задержка испытаний новой ракеты связана с разработкой различных компонентов Neutron, касающихся авионики и конструкции, а также строительством стартовой площадки. Ею станет стартовый комплекс № 3 на острове Уоллопс в американском штате Вирджиния.

Вскоре Rocket Lab предстоит провести первые огневые тесты двигателя «Архимед», который работает на метане и жидком кислороде. Перед статическим огневым испытанием инженеры проводят необходимые тесты системы двигателя.