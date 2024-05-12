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ИИ будет знать все о своих пользователях, заявил руководитель OpenAI

В будущем ИИ станет не просто чат-ботом. Он будет снабжен невероятно подробной информацией о своих пользователях, отметил генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман.

Сэм Альтман / © Jon Gambrell / AP PHOTO

В интервью MIT Technology Review Альтман предположил, что ИИ должен работать на своих пользователей усерднее, чем самый трудолюбивый исполнительный помощник руководителя, и должен знать абсолютно все о том, кто его использует.

Соучредитель OpenAI подчеркнул, что ИИ станет «сверхкомпетентным коллегой, который знает абсолютно все обо всей моей жизни, [прочтет] каждое электронное письмо, будет знать каждый разговор, который я когда-либо вел». Очевидно, такого ИИ еще не существует, но OpenAI стремится его создать.

В том же интервью Альтман назвал ChatGPT «невероятно тупым», а также сообщил, что скоро появится новая версия чат-бота GPT-5, которая по сравнению с GPT-4 будет намного умнее.