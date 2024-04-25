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Космический мусор повредил китайскую орбитальную станцию

На китайской орбитальной станции «Тяньгун» произошло частичное отключение электроснабжения основного модуля «Тяньхэ» после попадания фрагментов космического мусора в солнечные панели. Об этом сообщил портал Space.com со ссылкой на Китайское агентство пилотируемых космических полетов (CMSA).

Рендер станции «Тяньгун» / © CMSA

Инцидент с частичной потерей электроснабжения станции произошел еще зимой, однако официально о нем стало известно пару дней назад.

Тайконавты миссии «Шэньчжоу-17» совершили три выхода в открытый космос зимой и в марте и починили поврежденные солнечные панели, в которые попали обломки космического мусора.