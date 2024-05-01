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Инфографика: рейтинг стран по масштабам восстановления лесов

Выращивание лесов на территориях, подвергшихся вырубкам и пожарам, дело непростое: оно дорого обходится, его трудно планировать (из-за проблем с вредителями и неблагоприятных погодных условий) и еще труднее осуществить.

Рейтинг стран по масштабам восстановления лесов / © Voronoi

Однако некоторые страны уделяют приоритетное внимание восстановлению утраченных лесов, особенно в последние два десятилетия, когда движение за изменение климата набирает обороты.

На представленной выше инфографике визуализированы восстановительные работы по увеличению площади лесов с 2001 по 2021 год, измеряемые в квадратных километрах.

Список стран возглавил Китай, который восстановил площадь утраченных лесов почти на 425 000 квадратных километров, что примерно равно площади Швеции. Это больше, чем сделали 19 стран в рейтинге, вместе взятые.

Информация о лесовосстановлении получена из данных Всемирного банка.