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Сильная засуха в Южной Африке привела к массовой гибели скота и урожая
Длительная засуха, которая началась в январе 2024 года на юге Африки, стала причиной массовой гибели скота и урожая, поставив под угрозу продовольственную безопасность миллионов людей.
Засуха во многом вызвана продолжающимся явлением Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат), которое изменило процесс выпадения осадков в течение вегетационного периода.
По данным исследователей из Центра климатических опасностей (CHC) Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, с конца января до середины марта этого года в некоторых частях Южной Африки выпала половина или меньше обычного количества осадков.
Февраль выдался самым сухим за 40-летнюю историю наблюдений на территории, охватывающей большую часть Замбии, Зимбабве, юго-востока Анголы и севера Ботсваны.
Засуха также затронула домашний скот. В Зимбабве зарегистрировали более 9000 случаев гибели крупного рогатого скота. Предположительно, как минимум 1,4 миллиона голов подвергаются высокому риску гибели из-за высохшей травы на пастбищах и отсутствия питьевой воды.
На карте выше показано состояние влажности почвы (оценка количества воды, доступной для сельскохозяйственных культур) на юге Африки по состоянию на март 2024 года. Оранжевые и красные области обозначают дефицит влаги в почве. Данные для карты взяли из системы ассимиляции земельных данных FEWS NET, которая использует наборы данных наблюдений и сезонные климатические прогнозы для предоставления ежемесячных прогнозов гидрологических условий, имеющих отношение к продовольственной безопасности в Африке и на Ближнем Востоке.
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