Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Археологи нашли бутылки с настойкой, которую ставил первый президент США

Во время реконструкции дома первого президента США Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон в Вирджинии, археологи наткнулись на две запечатанные стеклянные бутылки в подвале.

Бутылки с настойкой, времен Джорджа Вашингтона / © Mount Vernon

Эксперты, изучив найденные артефакты, предположили, что бутылки содержат настойку бренди на целых вишнях, которую любили Джордж Вашингтон и его жена Марта.

Археолог и бутылки с настойкой, времен Джорджа Вашингтона / © Mount Vernon

Сосуды, по словам археологов, были закопаны между 1758 и 1776 годами и оставались нетронутыми около 250 лет. Однако большая часть жидкости в бутылках на сегодняшний день может быть просто грунтовой водой, которая просочилась после разрушения пробковых уплотнений.