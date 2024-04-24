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Rocket Lab впервые успешно развернула две полезные нагрузки на разных орбитах в рамках одного запуска

Компания Rocket Lab из Новой Зеландии 24 апреля осуществила 47-й запуск своей ракеты Electron, которая отправила на орбиту южнокорейский спутник наблюдения за Землей и демонстрационный кубсат c солнечным парусом от NASA.

Ракета Electron запускает полезную нагрузку в космос 24 апреля 2024 года / © Rocket Lab

По данным Rocket Lab, спутник для наблюдения Земли NeonSat-1, созданный Исследовательским центром спутниковых технологий (SaTReC) Корейского института передовых наук и технологий (KAIST) имеет на борту телескоп высокого разрешения и предназначен для мониторинга стихийных бедствий на Корейском полуострове.

Кубсат c солнечным парусом ACS3 должен провести испытания композитных мачт из гибкого полимера и углеродного волокна, которые способны из небольших конструкций разворачиваться в жесткие и легкие распорки длиной семь метров каждая, а также собрать данные для разработки крупномасштабных композитных систем с солнечным парусом для будущих исследовательских миссий.

Два спутника направились на разные орбиты. Electron развернул NeonSat-1 на высоте 520 километров над Землей примерно через 50 минут после старта, а затем разместил ACS3 на высоте 1000 километров.