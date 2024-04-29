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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
3 часа назад
Рейтинг: +554
Посты: 1190

Появились фото туннеля под горизонтальным городом-небоскребом в Саудовской Аравии

Агентство развития территории Саудовской Аравии Neom опубликовало новые снимки со стройки мегаполиса «Зеркальная линия» (The Line). Испанская компания FCC на 25% завершила работы по строительству одного из туннелей под будущим горизонтальным городом-небоскребом.

Сообщество
# Саудовская Аравия
# строительство
# технологии
Туннель под мегаполисом «Зеркальная линия» / © Neom
Туннель под мегаполисом «Зеркальная линия» / © Neom

Новый туннель протяженностью 8,7 километра предназначен для высокоскоростных поездов, мобильных транспортных средств и грузовых составов, которые соединят «Зеркальную линию» с морским заливом.

Туннель под мегаполисом «Зеркальная линия» / © Neom
Туннель под мегаполисом «Зеркальная линия» / © Neom
Рендер мегаполиса «Зеркальная линия» / © Neom
Рендер мегаполиса «Зеркальная линия» / © Neom
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