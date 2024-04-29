Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Появились фото туннеля под горизонтальным городом-небоскребом в Саудовской Аравии
Агентство развития территории Саудовской Аравии Neom опубликовало новые снимки со стройки мегаполиса «Зеркальная линия» (The Line). Испанская компания FCC на 25% завершила работы по строительству одного из туннелей под будущим горизонтальным городом-небоскребом.
Новый туннель протяженностью 8,7 километра предназначен для высокоскоростных поездов, мобильных транспортных средств и грузовых составов, которые соединят «Зеркальную линию» с морским заливом.
Первый эпизод рассказывает об исследователе, который посещает различные планеты в поисках инопланетной жизни. Видео переведено на русский специально для пользователей Naked Science.
В середине января над Берлином распался метеороид 2024 BX1. Прежде чем небесное тело разрушилось в атмосфере, итальянским астрономам удалось измерить его скорость вращения. Выяснилось, что космический странник — рекордсмен: еще ни разу ученые не регистрировали настолько быстро вращающегося объекта в своем классе.
Японские сейсмологи обучили нейросеть на большом каталоге сгенерированной сейсмической активности, чтобы выяснить, как искусственный интеллект анализирует эти данные. Предсказания лабораторных землетрясений оказались точными вплоть до часов перед главным ударом.
Первый эпизод рассказывает об исследователе, который посещает различные планеты в поисках инопланетной жизни. Видео переведено на русский специально для пользователей Naked Science.
Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
Американские ветеринары на протяжении года следили за домашними собаками, которых перевели на веганскую диету. О том, как сбалансированное растительное питание повлияло на здоровье животных, ученые рассказали в недавно вышедшем исследовании.
Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
Ученые из США и Швейцарии определили четыре ключевых механизма, задействованных в трансформации личности человека. Но ни один из них не сработает без самого главного — сильного желания измениться.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Russia 2077
От Монро до Маккензи Дэвис, или Почему в Голливуде перестали снимать красоток
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии