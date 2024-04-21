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Китай может оккупировать Луну, заявил глава NASA

Во время заседания комитета по ассигнованиям палаты представителей конгресса США, на котором рассматривали вопрос о бюджете NASA на следующий год, глава космического агентства Билл Нельсон высказался об успехах Китая.

Билл Нельсон / © NASA

Билл Нельсон рассказал конгрессменам, что Китай использует гражданские космические полеты и исследования для маскировки военных программ. Администратор NASA в очередной раз подчеркнул, что США и КНР участвуют в космической гонке по покорению естественного спутника Земли.

«Меня беспокоит то, что Китай придет первым [на Луну] и скажет: „Это наша территория, держитесь подальше“», — предупредил Нельсон.

Чтобы сохранить преимущество американцев в космосе, им необходимо вкладывать средства в лунную программу. Нельсон также напомнил, что Пекин планирует отправить тайконавтов на Луну в 2030 году. Тогда как Соединенные Штаты в рамках миссии «Артемида III» собираются высадить своих астронавтов на Селене уже в 2026 году.

Похоже, Нельсон просто пугал конгрессменов, чтобы они согласовали бюджет NASA на следующий год.

© House Appropriations Committee