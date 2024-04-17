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Видео: компания Baykar провела испытания «умной» крылатой ракеты Kemankes 2
Сотрудники турецкой компании Baykar провели испытания крылатой ракеты Kemankes 2 Mini Smart, оснащенной системой искусственного интеллекта (ИИ).
В качестве платформы для тестового запуска разработчики использовали автомобиль, на котором были установлены специальные крепления для ракеты. После разгона до необходимой скорости, Kemankes 2 взлетела в воздух.
Крылатая ракета Kemankes 2 может находиться в воздухе около одного часа, дальность ее полета составляет около 200 километров, а высокая точность, как утверждается, позволит уничтожать цели даже в сложных погодных условиях, распознавая их благодаря оптической системе наведения, поддерживаемой ИИ.
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У детей, которые чувствуют себя обузой для других, чаще возникают суицидальные мысли, выяснили специалисты из США. Кроме того, на психологическое состояние в раннем подростковом возрасте влияют некоторые действия со стороны родителей или опекунов.
Американские исследователи пришли к выводу: тихоходки способны повышать уровень продуктов генов репарации ДНК до такой степени, что это позволяет сделать их одними из самых распространенных в своем геноме. Среди прочего это помогает им выдерживать экстремальную радиацию.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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