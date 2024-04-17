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Видео: компания Baykar провела испытания «умной» крылатой ракеты Kemankes 2

«Умная» крылатая ракета Kemankes 2 Mini Smart / © Baykar

В качестве платформы для тестового запуска разработчики использовали автомобиль, на котором были установлены специальные крепления для ракеты. После разгона до необходимой скорости, Kemankes 2 взлетела в воздух.

© SavunmaSanayiST

Крылатая ракета Kemankes 2 может находиться в воздухе около одного часа, дальность ее полета составляет около 200 километров, а высокая точность, как утверждается, позволит уничтожать цели даже в сложных погодных условиях, распознавая их благодаря оптической системе наведения, поддерживаемой ИИ.