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В Китае создали новый большой грузовой БПЛА HH-100

Китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC) построила новый двухмоторный грузовой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) HH-100. Сейчас его готовят к летным испытаниям.

Большой грузовой БПЛА HH-100 / © AVIC

Китайский аппарат способен взять на борт до 700 килограммов груза, при этом максимальная дальность его полета достигает 520 километров, а скорость — 300 километров в час.

Большой грузовой БПЛА HH-100 / © AVIC

Отметим, что HH-100 представляет собой достаточно перспективную разработку, так как речь идет о полностью автономном аппарате, который сможет взлетать, выполнять рейсы и садиться на обычные аэродромы без участия человека.

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