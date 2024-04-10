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В Госдуме назвали игру «Смута» полнейшей халтурой

Депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал «халтурой и шляпой» новую компьютерную игру «Смута», на которую потратили примерно 500 миллионов рублей из государственного бюджета России.

Кадр из игры «Смута» / © Cyberia Nova

Парламентарий лично убедился в качестве игры после того, как в его адрес стали поступать жалобы пользователей.

Виталий Милонов предположил, что разработчиков завербовали польские спецслужбы, и заявил о необходимости выяснить, на что потратили бюджетные деньги.

© Cyberia Nova / Виталий Милонов

«Смута» — компьютерная игра в жанре экшен от третьего лица, разработанная российской игровой студией Cyberia Nova. Выход полной версии тайтла состоялся 4 апреля 2024 года.