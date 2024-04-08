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Видео: атомный ледокол прошел в паре метров от людей

Снимавшие замерли от эмоций, когда рядом прошел этот гигант, который еще и тянул за собой огромный танкер класса Yamalmax («Ямалмакс»).

Источник: Zvezdanews

«Урал» — один из российских атомных ледоколов проекта 22220, также известный как проект «Арктика». Это самые крупные и мощные атомные ледоколы в мире, предназначенные для обеспечения всесезонной навигации в Арктическом бассейне. «Урал» входит в серию ледоколов, к которой еще относятся «Арктика» и «Сибирь».

Основная задача этих ледоколов — обеспечение российского судоходства в условиях ледового покрытия Арктики, что крайне важно для эксплуатации Северного морского пути — ключевого морского пути, соединяющего Европу и Азию.

Источник: Zvezdanews

Судно оснащено современными системами навигации и управления, что позволяет эффективно и безопасно проводить караваны судов через ледовые поля, а также выполнять ряд других важных функций, включая спасательные операции в условиях Крайнего Севера.

Строительство «Урала» — часть амбициозной программы России по развитию арктического флота и укреплению своего лидерства в Арктике. С вводом в строй «Урала» и других ледоколов проекта 22220 Россия значительно повысит свои возможности по обеспечению круглогодичного судоходства по Северному морскому пути, что имеет стратегическое значение для страны.