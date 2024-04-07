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NASA отчиталось о завершении испытаний нового поколения двигателей для лунных миссий
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США сообщило о завершении серии из 12 испытаний, проведенных ведущим подрядчиком Aerojet Rocketdyne компании L3Harris Technologies. Двигатели RS-25 протестировали с использованием современных процессов и технологий производства ракет.
Новое поколение двигателей RS-25, в которых среди передовых технологий используют 3D-печать, снизит стоимость на 30% по сравнению с предыдущей программой.
В будущем такие двигатели собираются задействовать в лунных миссиях начиная с «Артемиды V», которую запланировали на 2028 год.
Международная группа исследователей изучила более миллиона записей с результатами ультрамарафонов (дистанции больше марафонской) с 1894 по 2022 год и пришла к нескольким неожиданным выводам.
Некоторые виды змей могут отличить собственный запах от запахов других рептилий. Это выяснили канадские ученые во время «зеркального теста» на основе обоняния. Такое поведение животных предполагает наличие у них некой формы самоосознания, что противоречит ранее выдвинутому мнению, будто змеи не обладают когнитивными способностями.
Онлайн-кинотеатры и стриминговые платформы вроде Окко, Netflix и им подобных сегодня знакомы едва ли не каждому. С их распространением пользователи по всему миру стали чаще практиковать так называемый запойный просмотр видео, то есть просмотр сразу нескольких серий фильмов и сериалов или выпусков передач подряд. Коллектив ученых из Кореи выяснил, люди с какими особенностями личности более склонны к такому типу поведения.
Американские ученые установили, что, когда у мужа с женой схожие привычки в плане спиртного и они предпочитают употреблять алкоголь вместе, продолжительность жизни у таких людей выше, чем у непьющих супругов или если в паре выпивает кто-то один.
В середине марта 2024 года запуск двух китайских спутников обернулся неудачей. Разгонный блок не смог обеспечить правильную траекторию, и полезная нагрузка до целевой орбиты не добралась. Официально миссию признали аварийной, но никаких подробностей о ее целях и ходе полета не сообщалось. Новые данные американской космической разведки показали, что аппараты точно не потеряны: они совершили маневр по изменению орбиты.
Ирландские археологи обнаружили на дне залива не только оборонительные валы, но и яму для барбекю. Последнее, впрочем, не точно.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
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