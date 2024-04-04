Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Создана самая большая в мире цифровая камера для исследования Вселенной

Инженеры и ученые Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики США завершили работу над камерой LSST, самой большой цифровой камерой из когда-либо созданных. Ее установят на будущем телескопе LSST обсерватории Веры Рубин.

Готовая камера LSST / © Jacqueline Ramseyer Orrell / SLAC National Accelerator Laboratory

Камера LSST с разрешением 3200 мегапикселей имеет размер легкового автомобиля и весит три тонны, что составляет примерно половину массы самца африканского слона. Передняя линза камеры обладает диаметром чуть больше полутора метров.

Готовая камера LSST / © SLAC National Accelerator Laboratory

Новый астрономический инструмент будет вести наблюдения далеких галактик, и даст возможность провести точные исследования расширения Вселенной и темной энергии.

Рендер обсерватории Веры Рубин / © Rubin Observatory / NSF / AURA

Однако прежде чем камера LSST сможет помочь ученым сыграть роль детектива в исследовании темной энергии и других космических загадок, ее необходимо перевезти из Национальной ускорительной лаборатории SLAC, которая находится в штате Калифорния, на вершину горы Серро-Пачон высотой 2713 метров в Андах, где строится обсерватория Веры Рубин.