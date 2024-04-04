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Создана самая большая в мире цифровая камера для исследования Вселенной
Инженеры и ученые Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики США завершили работу над камерой LSST, самой большой цифровой камерой из когда-либо созданных. Ее установят на будущем телескопе LSST обсерватории Веры Рубин.
Камера LSST с разрешением 3200 мегапикселей имеет размер легкового автомобиля и весит три тонны, что составляет примерно половину массы самца африканского слона. Передняя линза камеры обладает диаметром чуть больше полутора метров.
Новый астрономический инструмент будет вести наблюдения далеких галактик, и даст возможность провести точные исследования расширения Вселенной и темной энергии.
Однако прежде чем камера LSST сможет помочь ученым сыграть роль детектива в исследовании темной энергии и других космических загадок, ее необходимо перевезти из Национальной ускорительной лаборатории SLAC, которая находится в штате Калифорния, на вершину горы Серро-Пачон высотой 2713 метров в Андах, где строится обсерватория Веры Рубин.
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Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
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Невидимая темная материя
Все больше людей ходят с IQOS и GLO, а информации про них мало, и она противоречива. Вредно это или нет?
Животные, которые меняют свой пол
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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