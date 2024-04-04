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NASA выбрало компании, которые разработают луноход для астронавтов миссии «Артемида»
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США выбрало три частные компании — Intuitive Machines, Lunar Outpost и Venturi Astrolab для разработки лунохода, на котором астронавты миссии «Артемида» будут ездить по южному полярному региону Луны, начиная с в 2030 году.
Теперь команды инженеров каждой из частных компаний продолжат разработки своих концептов луноходов в течение следующих 12 месяцев. Затем компании получат право побороться за возможность построить свой аппарат (будет выбран только один победитель) и доставить его на Луну перед миссией «Артемида V», запуск которой в настоящее время запланирован на март 2030 года.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, входящего в госкорпорацию «Росатом», расчистили территорию в районе линий электропередач от деревьев и кустарников с помощью разработанного ими мобильного лазерного комплекса. Тестировали устройство энергетики компании «Россети Северо-Запад», работы проходили в Новгородской области.
У современной науки есть огромная проблема — нужно либо найти хоть какие-то частицы темной материи, либо с нуля переписать всю космологию и фундаментальную физику. Вторая опция, конечно, совсем со счетов не сбрасывается, но первый вариант всяко доступнее. Поэтому поиски продолжаются, и наиболее свежие результаты в этой области опубликовали американские астрофизики. Что любопытно, созданный ими детектор если не самый простой и дешевый из придуманных, то уж точно один из.
В середине марта 2024 года запуск двух китайских спутников обернулся неудачей. Разгонный блок не смог обеспечить правильную траекторию, и полезная нагрузка до целевой орбиты не добралась. Официально миссию признали аварийной, но никаких подробностей о ее целях и ходе полета не сообщалось. Новые данные американской космической разведки показали, что аппараты точно не потеряны: они совершили маневр по изменению орбиты.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
Ученые из США и Швейцарии определили четыре ключевых механизма, задействованных в трансформации личности человека. Но ни один из них не сработает без самого главного — сильного желания измениться.
Микроскопические животные тихоходки, известные как водяные медведи, славятся своей стойкостью к самым экстремальным условиям окружающей среды: их не могут гарантированно убить даже 10 дней в открытом космосе. Американские ученые смогли успешно воспроизвести один из механизмов рекордной выживаемости тихоходок в культуре человеческих клеток.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
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