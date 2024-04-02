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В Сеть попали фотографии обновленного электромобиля Tesla Model 3 Ludicrous

Издание Teslarati опубликовало первые фотографии электромобиля Tesla Model 3 Ludicrous, которые очевидцы сделали на закрытой презентации в Калифорнии.

Tesla Model 3 Ludicrous / © BooDev

Обновленная Model 3 отличается бампером с воздухозаборниками по бокам и спойлером на крышке багажника, а также значком Ludicrous.

Tesla Model 3 Ludicrous / © BooDev

Информации о технических характеристиках Tesla Model 3 Ludicrous почти нет. Ранее сообщалось, что электромобиль сможет разгоняться с места до 100 километров в час за 2,9 секунды. Для сравнения, полноприводной Model 3 Long Range для этого требуется 4,2 секунды, а заднеприводной — 5,8 секунды.

Tesla Model 3 Ludicrous / © BooDev