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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
31 минута назад
Рейтинг: +530
Посты: 1161

Фото: строительство гигантского художественного комплекса в Эр-Рияде

В столице Саудовской Аравии строят здание Королевского художественного комплекса Фонда короля Салмана, который представляет собой наклонную пирамиду.

Сообщество
# Саудовская Аравия
# строительство
# технологии
Рендер Королевского художественного комплекса / © Neom
Рендер Королевского художественного комплекса / © Neom

Новый комплекс отличается масштабами: его площадь составит 500 тысяч квадратных метров. Он должен стать центром искусства и культуры в регионе.

Строительство Королевского художественного комплекса / © SaudiProject
Строительство Королевского художественного комплекса / © SaudiProject
Строительство Королевского художественного комплекса / © SaudiProject
Строительство Королевского художественного комплекса / © SaudiProject
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# гиппокамп
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# аррокот
# астероиды
# газ
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# Пояс Койпера
# Солнечна система
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Оружие и техника
# JetZero
# авиалайнер
# авиация
# летающее крыло
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Последние комментарии

Николай Цыгикало
1 минута назад
Сергей, называть все топоры без проушины кельтами можно, но тогда почему кельтами? Кельтские топоры - втульчатые насадки, часто с маленькими ушками

В Польше нашли медный топор возрастом шесть тысяч летВ Польше нашли медный топор возрастом шесть тысяч лет

ALex Lirin
11 минут назад
11 километров... Ладно, наверно, для поддержания формы, но если есть лишний вес (лишний груз) что с коленями? Ступнями?...

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24 минуты назад
Хорошо бы и ссылку на работу оставлять

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Сергей Сфыеду
6 часов назад
Николай, вопрос, насколько я понял, дискутабельный. В популярной литературе зачастую (возможно неправильно) все топоры без проушин называют

В Польше нашли медный топор возрастом шесть тысяч летВ Польше нашли медный топор возрастом шесть тысяч лет

Виктор Голобородько
8 часов назад
Во первых ядро это скопление частиц сжатых под большим давлением,не какое вещество в нем не может удержатся.Ядро выделяет большое количество

Если бы люди смогли сделать сквозное отверстие между противоположными сторонами Земли, то что произошло бы с прыгнувшим туда человеком (высокие температуры в центре Земли не учитываем)?Если бы люди смогли сделать сквозное отверстие между противоположными сторонами Земли, то что произошло бы с прыгнувшим туда человеком (высокие температуры в центре Земли не учитываем)?

Boris Poff
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Олег, да, мнение однодневного продукта контрацепции тут было важно. « Олег. Зарегистрировался 01 Апрель 2024»

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Олег Назаренко
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Boris, бориска как всегда живёт глубоко в своей виртуальной реальности. Мнение хохла забыли спросить.

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Олег Назаренко
10 часов назад
Михаил, археологи и планетологи не наукой занимаются? На счёт дружбы народов согласен.

Астрономы сузили зону возможного расположения девятой планетыАстрономы сузили зону возможного расположения девятой планеты

Николай Цыгикало
10 часов назад
Сергей, и без проушины, и не кельт (это прекрасно видно из снимка: узкий клиновидный обушок, ничего похожего на втулку кельта). Наиболее архаичный

В Польше нашли медный топор возрастом шесть тысяч летВ Польше нашли медный топор возрастом шесть тысяч лет

Иван Колупаев
10 часов назад
Сергей, таки нет проушины https://archaeologymag.com/2024/03/polands-oldest-copper-axe-unearthed-in-hrubieszow-district/

В Польше нашли медный топор возрастом шесть тысяч летВ Польше нашли медный топор возрастом шесть тысяч лет

Иван Муравьев
11 часов назад
Вероятно опечатка: тут не замедленная, а ускоренная съемка. Где-то в 60-300 раз

Фотограф показал замедленную съемку сезонного путешествия арктических айсберговФотограф показал замедленную съемку сезонного путешествия арктических айсбергов

Сергей Сфыеду
11 часов назад
Только одно фото и из него непонятно - есть ли у топора проушина или это кельт (учитывая размеры - последнее более вероятно).

В Польше нашли медный топор возрастом шесть тысяч летВ Польше нашли медный топор возрастом шесть тысяч лет

VENI VICI
12 часов назад
Знатная вещъ

В Польше нашли медный топор возрастом шесть тысяч летВ Польше нашли медный топор возрастом шесть тысяч лет

Виктор Голобородько
13 часов назад
Вопрос о чем бы поболтать

Если бы люди смогли сделать сквозное отверстие между противоположными сторонами Земли, то что произошло бы с прыгнувшим туда человеком (высокие температуры в центре Земли не учитываем)?Если бы люди смогли сделать сквозное отверстие между противоположными сторонами Земли, то что произошло бы с прыгнувшим туда человеком (высокие температуры в центре Земли не учитываем)?

Виктор Ларионов
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Если подытожить: лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным©

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14 часов назад
ммм ясно, понятно, уровень дискуссии не оставляет шанса на продолжение 😉

Китай строит 20-этажный ядерный космический двигатель для миссии на МарсКитай строит 20-этажный ядерный космический двигатель для миссии на Марс

Иван Колупаев
16 часов назад
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