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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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Рейтинг: +529
Посты: 1158

Оазис в центре пустыни: Саудовская Аравия показала, как строят парк короля Салмана

Представители Саудовской Аравии опубликовали несколько снимков со строительной площадки парка имени короля Салмана в Эр-Рияде. Он должен стать крупнейшим городским парком в мире, где будут высажены более миллиона деревьев и кустарников.

Сообщество
# Саудовская Аравия
# строительство
# технологии
Строительная площадка парка короля Салмана / © SaudiProject
Строительная площадка парка короля Салмана / © SaudiProject

Проект стартовал еще в 2019 году, но из-за пандемии строительные работы задержались.

Согласно плану, парк короля Салмана площадью 13,4 квадратного километра станет зеленым оазисом столицы Саудовской Аравии. Помимо жилых домов и отелей, на его территории расположатся Королевский центр искусств, театры, музеи, кинотеатры, спортивные объекты, водные сооружения, рестораны и королевский гольф-клуб с полем на 18 лунок. 

Строительная площадка парка короля Салмана / © SaudiProject 
Строительная площадка парка короля Салмана / © SaudiProject 
Проект парка короля Салмана / © SaudiProject
Проект парка короля Салмана / © SaudiProject
Проект парка короля Салмана /  © SaudiProject
Проект парка короля Салмана /  © SaudiProject
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