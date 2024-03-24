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В ОАЭ появится первый киберспортивный остров

Очередной амбициозный проект реализуют в ОАЭ благодаря компании True Gamers. На острове будут профессиональная тренировочная база, ультрасовременная площадка для турниров, а заселиться в отель можно будет с парашюта в стиле PUBG.

© True Gamers

Профессиональные и начинающие команды могут получить доступ к учебным курсам, специальным зонам для отдыха и программе сбалансированного питания для достижения максимальных результатов.

Также будут доступны детские киберспортивные лагеря для воспитания будущих геймеров.

© True Gamers

Остров поделят на несколько зон:

Digital Tower — оживленный бизнес-центр с современными рабочими местами, акселераторами стартапов, передовыми технологиями и анимационными студиями.

TG Arena — основная зона, предназначенная для проведения международных турниров, цифровых выставок и конференций. Арена адаптируется к различным игровым жанрам и форматам соревнований, предлагая специализированные зоны, в том числе компьютерный клуб с 100 высокопроизводительными ПК, зону автосимуляторов с 20 платформами, консольную зону и полностью оборудованную зону стриминга.

GG Bootcamps — зона, где обеспечат оптимальные условия для профессиональных игроков при подготовке к турнирам.

GG Resort — роскошный отель для всех гостей с 200 номерами, оснащенными высокопроизводительными ПК. В отеле будут спа-центр, бассейн и пляжи, которые сделают отдых по-настоящему приятным.