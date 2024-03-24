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Олег Гончар
Олег Гончар
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Рейтинг: +537
Посты: 1397

В Британии презентовали электромобиль Callum eVita для лиц с ограниченными возможностями

Бывший дизайнер компании Jaguar Иэн Каллэм совместно с фирмой Motability Operations, которая поставляет транспортные средства, адаптированные для инвалидных колясок, представил электромобиль Callum eVita для лиц с ограниченными возможностями.

Сообщество
# технологии
# электромобили
Электрический минивэн Callum eVita / © Motability Operations
Электрический минивэн Callum eVita / © Motability Operations

Электрический минивэн Callum eVita оборудован пандусом, а в салоне предусмотрено место для инвалидной коляски. Подвеска машины настроена на мягкую езду, запаса хода на одной зарядке хватит на 320 километров пути.

Электрический минивэн Callum eVita / © Motability Operations
Электрический минивэн Callum eVita / © Motability Operations
Электрический минивэн Callum eVita / © Motability Operations
Электрический минивэн Callum eVita / © Motability Operations
Салон электрического минивэна Callum eVita / © Motability Operations
Салон электрического минивэна Callum eVita / © Motability Operations
Салон электрического минивэна Callum eVita / © Motability Operations
Салон электрического минивэна Callum eVita / © Motability Operations
© Carscoops 
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Нейросеть показала мультфильм «Ну, погоди» от студии PixarНейросеть показала мультфильм «Ну, погоди» от студии Pixar

Zehra KIVILCIM
15 часов назад
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Нейросеть показала мультфильм «Ну, погоди» от студии PixarНейросеть показала мультфильм «Ну, погоди» от студии Pixar

Zehra KIVILCIM
15 часов назад
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Нейросеть показала мультфильм «Ну, погоди» от студии PixarНейросеть показала мультфильм «Ну, погоди» от студии Pixar

Zehra KIVILCIM
15 часов назад
Не забудьте дать нам трейлер с турецким дублированием.🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷

Нейросеть показала мультфильм «Ну, погоди» от студии PixarНейросеть показала мультфильм «Ну, погоди» от студии Pixar

Zehra KIVILCIM
15 часов назад
С опцией 3D

Нейросеть показала мультфильм «Ну, погоди» от студии PixarНейросеть показала мультфильм «Ну, погоди» от студии Pixar

Zehra KIVILCIM
15 часов назад
Пожалуйста вы начните стрелять?🤔

Нейросеть показала мультфильм «Ну, погоди» от студии PixarНейросеть показала мультфильм «Ну, погоди» от студии Pixar

Zehra KIVILCIM
15 часов назад
Персонажи:"Доктор Гриффинс,Лиззи,Лорд Милори,Королева Клэрион,Министр Осени,Министр Зимы,Министр Весны,Министр Лета,Дьюи,Фея Мэри,Эльф

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