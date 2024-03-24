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В Британии презентовали электромобиль Callum eVita для лиц с ограниченными возможностями
Бывший дизайнер компании Jaguar Иэн Каллэм совместно с фирмой Motability Operations, которая поставляет транспортные средства, адаптированные для инвалидных колясок, представил электромобиль Callum eVita для лиц с ограниченными возможностями.
Электрический минивэн Callum eVita оборудован пандусом, а в салоне предусмотрено место для инвалидной коляски. Подвеска машины настроена на мягкую езду, запаса хода на одной зарядке хватит на 320 километров пути.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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