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Roman Markin
Roman Markin
13 минут назад
Рейтинг: +295
Посты: 155

SpaceX опубликовала эпичные фотографии последнего полета Starship

Сообщество
# SpaceX
# StarShip
© SpaceX
© SpaceX
© SpaceX
© SpaceX
© SpaceX
© SpaceX
© SpaceX
© SpaceX
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Леонид Трофимчук
34 минуты назад
Полностью согласен с автором. Современное образование во многом инертно и устарело.

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

As An
1 час назад
Дайте другому человеку из редакции ответить на этот вопрос. Беллетристика - развлечение !!! Ростова , Ржевский… только и запомнил ! А то , что это

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

Иван Колупаев
1 час назад
Valery, я тоже не знаю и сам не пользуюсь по вполне очевидной причине - в городе и окрестностях мне доступен безлимитный интернет от 100 до 1000 мб/с за 5-10

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Иван Колупаев
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Вии, с чего вы это взяли? Россия по-прежнему цель №1 и никто этого не отменял. Хотя бы потому что ядерный арсенал России на порядок превышает

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Boris Poff
2 часа назад
Вии, это поэтому Китай так активно вбухивает миллиарды в свою станцию и развертывает спутниковые системы сейчас? Они готовятся так к угрозе

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Иван Колупаев
2 часа назад
Вии, давайте уточним что "треть спутников" в далеком 1962 г. это примерно десять. Сейчас спутников в околоземном пространстве в сотни раз больше и на

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Alexander Nazarov
2 часа назад
keras, Когда не хватает ума на аргументированный ответ, появляются комментарии типа вашего. Может, лучше было промолчать, а не выставлять себя быдлом?

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Вии Туук
2 часа назад
Boris, Китай будет целью номер 1 для «превентивного удара», мы только 2, поэтому с ними будет полная гармония. Если угроза из космоса превысит выгоды

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Вии Туук
2 часа назад
Иван, ну никто не заставляет ограничиваться одним взрывом. В далеком 62-м этот единственный взрыв вывел из строя треть всех низкоорбитальных

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Сергей Сурков
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Кажется, на вопрос нелюбителя чтения отвечает другой нелюбитель) Нельзя так упрощать, что чтение произведений это только конкретные крылатые

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

Михаил Орлов
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oldboy ReiteR_039
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Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

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Boris Poff
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