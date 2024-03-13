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Видео: как Cybertruck штурмует самое опасное ущелье пустыни Мохаве

Tesla Cybertruck штурмует самое опасное ущелье пустыни Мохаве / © Tesla

Инженеры Tesla отправили Cybertruck в заводской трехмоторной модификации и на стандартной резине преодолевать один из самых крутых подъемов в местности под названием «Врата ада», которая находится в пустыне Мохаве на юго-западе американского штата Юта. И электромобиль справился с задачей.

© Tesla