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Олег Гончар
Олег Гончар
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Рейтинг: +528
Посты: 1385

Дроны помогут составить точную карту лунной поверхности

Сегодня ряд стран и частных организаций занимаются изучением естественного спутника Земли. Однако после того, как несколько посадочных модулей потерпели крушение или не совсем удачно прилунились, встал вопрос о более подробном изучении местности, на которую садятся земные аппараты. 

Сообщество
# дроны
# космос
# Луна
Дрон и базовая станция / © Ronasso et al.
Дрон и базовая станция / © Ronasso et al.

Для решения проблемы инженеры из Швейцарии разработали концепт дрона-разведчика, который поможет нанести на карту некоторые из самых потенциально опасных зон спутника нашей планеты. 

Идея, о которой исследователи рассказали в недавней статье для журнала Acta Astronautica, предполагает создание дрона с ракетным двигателем. Он будет запускаться и возвращаться на базовую станцию для заправки топливом. Это позволило бы аппарату совершать несколько полетов без лишнего веса горючего.

При таких условиях дрон мог бы нанести на карту до девяти квадратных километров поверхности Луны. Саму базовую станцию будет буксировать луноход или другой аппарат для исследования Селены.

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