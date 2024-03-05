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Олег Гончар
Олег Гончар
1 час назад
Рейтинг: +525
Посты: 1381

В Германии экоактивисты устроили пожар из-за расширения завода Tesla

Рано утром 5 марта экологические активисты подожгли подстанцию Штайнфурт возле завода Tesla, парализовав работу предприятия Илона Маска в Грюнхайде (недалеко от Берлина).

Сообщество
# Tesla
# экология
# электромобили
Пожарные на электромобиле Tesla недалеко от завода Tesla в Грюнхайде / © B2B
Пожарные на электромобиле Tesla недалеко от завода Tesla в Грюнхайде / © B2B

По данным издания Bild, после начала пожара на подстанции огонь перекинулся на опору электропередачи, что вызвало отключение электроэнергии во многих районах столицы Германии и в городе Эркнер. Сотрудники завода были эвакуированы, а производство остановлено.

Экоактивисты с конца прошлой недели бастуют недалеко от завода Tesla, выступая против вырубки деревьев, к которой приведет расширение завода по производству электромобилей.

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# Каспийское море
# озеро
# палеоклимат
# уровень воды
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