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В Германии экоактивисты устроили пожар из-за расширения завода Tesla

Рано утром 5 марта экологические активисты подожгли подстанцию Штайнфурт возле завода Tesla, парализовав работу предприятия Илона Маска в Грюнхайде (недалеко от Берлина).

Пожарные на электромобиле Tesla недалеко от завода Tesla в Грюнхайде / © B2B

По данным издания Bild, после начала пожара на подстанции огонь перекинулся на опору электропередачи, что вызвало отключение электроэнергии во многих районах столицы Германии и в городе Эркнер. Сотрудники завода были эвакуированы, а производство остановлено.

Экоактивисты с конца прошлой недели бастуют недалеко от завода Tesla, выступая против вырубки деревьев, к которой приведет расширение завода по производству электромобилей.