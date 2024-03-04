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В Помпеях нашли прекрасно сохранившуюся фреску с изображением мифических героев античности

Археологи, проводившие раскопки в доме, примыкающем к дому Леды в древнеримском городе Помпеи, обнаружили фреску, изображающую Фрикса, Геллу и золоторунного овна.

Фреска, обнаруженная в древнеримском городе Помпеи / © Pompeii Archaeological Park

Согласно древнегреческим мифам, Фрикс и Гелла были вынуждены бежать из дома после того, как их мачеха Ино с помощью послов от дельфийского оракула, объявила детей виновниками голода, который сама же и устроила.

Фреска, обнаруженная в древнеримском городе Помпеи / © Pompeii Archaeological Park

Боги послали Фриксу и Гелле волшебного золоторунного овна, который должен был перенести их в Колхиду, однако во время полета Гелла упала со спины овна, утонув в водах пролива, получившего позже название Геллеспонт («море Геллы»; современные Дарданеллы).

Фреска, обнаруженная в древнеримском городе Помпеи / © Pompeii Archaeological Park