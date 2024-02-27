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SpaceX сообщила причины гибели Starship
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) завершило расследование причин гибели Starship во время его второго испытательного полета, который состоялся 18 ноября 2023 года.
Специалисты компании SpaceX сообщили, что первая ступень сверхтяжелой ракеты во время полета работала штатно, успешно запустив все 33 двигателя Raptor. После выполнения «горячего разделения» ступеней, в ходе которого Starship отделился от Super Heavy, первая ступень должна была совершить мягкую посадку в Мексиканском заливе. Однако, когда Super Heavy включила двигатели, она взорвалась. Впоследствии это обстоятельство было связано с проблемой подачи жидкого кислорода в двигатели Raptor: «Наиболее вероятной причиной неисправности было засорение фильтра, в котором жидкий кислород подается в двигатели, что привело к потере давления на входе в урбонасосы для окислителя, что в конечном итоге привело к отказу одного двигателя, и потере ракеты».
Когда у Super Heavy возникли проблемы, шесть двигателей Raptor на верхней ступени Starship работали нормально, но в этот момент в кормовой части Starship при запуске системы вентиляции жидкого кислорода произошла его утечка, которая привела к возгоранию, пожару и последующей потере связи между бортовыми компьютерами Starship. В этот момент активировалась система прекращения полета, Starship взорвался.
Теперь SpaceX должна выполнить 17 корректирующих мер, чтобы получить лицензию FAA для следующего запуска Starship, который может состоятся уже в марте.
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Компания Neuralink, при помощи которой предприниматель Илон Маск надеется совершить революцию в интерфейсах «мозг-компьютер» (BCI), впервые имплантировала человеку устройство «чтения мыслей». Об этом Маск сообщил в твите, опубликованном 29 января. Однако, некоторые обеспокоены отсутствием прозрачности вокруг имплантата, который должен дать возможность управлять устройствами посредством мысли. Реакции ученых и экспертов на это событие обобщает медиа-редакция Nature, а Naked Science приводит перевод этой статьи.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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