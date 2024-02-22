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Google пришлось извиняться за то, что нейросеть отказалась показывать достижения белых людей
Пользователи последней версии нейросети Gemini от Google заметили, что ИИ в ответ на запросы часто генерирует изображения чернокожих, коренных американцев и азиатов, но отказывается делать то же самое для белых людей.
Google уже принесла извинения, назвав случившееся «неточностями в генерации некоторых исторических изображений». По словам представителей компании, ее попытки создать «широкий диапазон» результатов не увенчались успехом.
Заявление последовало за критикой нейросети, которая выдавала исторические сюжеты с изображением отцов-основателей США или сенаторов XIX века, делая акцент на проблемах расизма.
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