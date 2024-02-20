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Минобороны США ищет стартовый комплекс для Starship
Пентагон посчитал целесообразным задействовать тяжелую транспортную систему Starship компании SpaceX для доставки военных грузов в любую точку мира. Теперь ведомство изучает возможности создания нового стартового комплекса.
Космические силы в сотрудничестве с NASA, Федеральным управлением гражданской авиации и Береговой охраной США рассматривают несколько вариантов для нового стартового комплекса Starship.
Первый — переход на космический стартовый комплекс SLC 37 во Флориде после того, как ракета United Launch Alliance Delta IV Heavy совершит последний запуск будущим летом.
Второй вариант — построить новую стартовую площадку под названием «Космический стартовый комплекс — 50», которая расположится между SLC 40 и SLC 37 на пока не освоенной территории.
Этот процесс может занять годы, так как потребуется провести экологическую экспертизу. Поэтому сейчас SpaceX продолжает подготовку к третьему испытательному полету Starship со своей «Звездной базы» в техасской общине Бока-Чика.
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