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Археологи нашли романтический артефакт из Средневековья

Польские историки во время археологических работ на территории ворот XV века под названием «Ворота-кран», которые находятся в Гданьске, нашли прекрасно сохранившийся средневековый артефакт в виде голубки с надписью «Amor vincit omnia» («Любовь побеждает все»).

Артефакт в форме голубки / © Hanna Borkowska / NMM

Украшение с голубкой, сидящей на ленте с девизом «Amor vincit omnia», имеет две отдельные ручки. Это позволяет предположить, что его можно было повесить на цепочку или прикрепить к одежде.

Во времена древних греков и римлян голуби символизировали любовь, преданность и заботу. Их также считали священными животными Афродиты и Венеры, богинь любви.

Историки сообщили, что подобные украшения были популярны в Гданьске в XIV-XV веках — мода на них пришла из Западной Европы.