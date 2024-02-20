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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
23 минуты назад
Рейтинг: +236
Посты: 301

Археологи нашли романтический артефакт из Средневековья

Польские историки во время археологических работ на территории ворот XV века под названием «Ворота-кран», которые находятся в Гданьске, нашли прекрасно сохранившийся средневековый артефакт в виде голубки с надписью «Amor vincit omnia» («Любовь побеждает все»).

Сообщество
# археология
# история
# Средние века
Артефакт в форме голубки / © Hanna Borkowska / NMM
Артефакт в форме голубки / © Hanna Borkowska / NMM

Украшение с голубкой, сидящей на ленте с девизом «Amor vincit omnia», имеет две отдельные ручки. Это позволяет предположить, что его можно было повесить на цепочку или прикрепить к одежде.

Во времена древних греков и римлян голуби символизировали любовь, преданность и заботу. Их также считали священными животными Афродиты и Венеры, богинь любви.

Историки сообщили, что подобные украшения были популярны в Гданьске в XIV-XV веках — мода на них пришла из Западной Европы.

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Модест Измайлов
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Прикольный тут автор вопроса)) Омский государственный университет путей сообщения очень интересуется крупой для варки))

Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?

Axmed Mamed
1 день назад
Если пока нет данных о вреде, то это еще не означвет, что не вредно. Зачем стараетесь казаться умным?

Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?

Андрей Папиш
1 день назад
Pavel, благодарю за ценный комментарий, вы верно указали на ошибку

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