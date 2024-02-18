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В США нашли затонувшее судно времен Второй мировой
Судно «Арлингтон» (Arlington), которое затонуло почти 84 года назад, обнаружили на дне озера Верхнее, на глубине примерно 198 метров. Об этом сообщило Историческое общество кораблекрушений Великих озер.
Сухогруз потерпел крушение в мае 1940 года во время тумана и последовавшего сильного шторма.
Помощник капитана из-за ухудшения погодных условий распорядился изменить маршрут, однако капитан Фредерик Берк приказал не отклоняться от курса.
В результате «Арлингтон» столкнулся с судном «Коллингвуд» (Collingwood), до которого вплавь удалось добраться всем членам экипажа, за исключением капитана Берка. Он тоже мог спастись, но пошел на дно вместе с кораблем по собственной воле.
Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.
Исследователи из США и Китая определили генетические механизмы, лежащие в основе разнообразия форм листьев у растений. Полученные данные позволят адаптировать растения к разным климатическим зонам и повысить их урожайность путем управления формированием листьев на генетическом уровне.
Американские археологи установили возраст недавно найденной каменной площади на Андском нагорье. Объект обнаружили еще в 2015 году, а теперь провели радиоуглеродный анализ, который показал возраст сооружения. По мнению исследователей, площадь может быть самым ранним примером мегалитической церемониальной архитектуры северной части Перуанского нагорья.
Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.
Самцы лягушек из семейства седлоносных жаб (Brachycephalus), обитающие только в Бразилии, настолько малы, что могут поместиться на кончике мизинца. Они почти на миллиметр меньше предыдущих рекордсменов.
Исследователи из США и Китая определили генетические механизмы, лежащие в основе разнообразия форм листьев у растений. Полученные данные позволят адаптировать растения к разным климатическим зонам и повысить их урожайность путем управления формированием листьев на генетическом уровне.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
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