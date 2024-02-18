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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
11 минут назад
Рейтинг: +500
Посты: 1114

В США нашли затонувшее судно времен Второй мировой

Судно «Арлингтон» (Arlington), которое затонуло почти 84 года назад, обнаружили на дне озера Верхнее, на глубине примерно 198 метров. Об этом сообщило Историческое общество кораблекрушений Великих озер.

Сообщество
# история
# США
Сухогруз «Арлингтон» / © Great Lakes Shipwreck Historical Society
Сухогруз «Арлингтон» / © Great Lakes Shipwreck Historical Society

Сухогруз потерпел крушение в мае 1940 года во время тумана и последовавшего сильного шторма.

Помощник капитана из-за ухудшения погодных условий распорядился изменить маршрут, однако капитан Фредерик Берк приказал не отклоняться от курса.

Судно «Арлингтон» на дне озера / © Great Lakes Shipwreck Historical Society
Судно «Арлингтон» на дне озера / © Great Lakes Shipwreck Historical Society

В результате «Арлингтон» столкнулся с судном «Коллингвуд» (Collingwood), до которого вплавь удалось добраться всем членам экипажа, за исключением капитана Берка. Он тоже мог спастись, но пошел на дно вместе с кораблем по собственной воле.

Судно «Арлингтон» на дне озера / © Great Lakes Shipwreck Historical Society
Судно «Арлингтон» на дне озера / © Great Lakes Shipwreck Historical Society
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alexey al
12 часов назад
Михаил, откуда взялись бактерии, которые способны есть пластик? Да ни откуда! Сотни миллионов лет жрали биополисеры и норм. Пластик это гидрофобные

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Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?

Sam Dowson
13 часов назад
Diva, и чё? Пластик - не тяжелый металл (как ртуть например), который реально встраивается в метаболизм и нарушает работу ферментов. Ну например

Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?

Sam Dowson
13 часов назад
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Иван Колупаев
14 часов назад
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Татьяна Кальницкая
23 часа назад
Радует адекватный ответ. Пластик тем и хорош, что нет того, что "сожрет" его за месяц-год. Микропластик в крови? В крови столько добра, что это чут ли

Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?

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