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В США нашли затонувшее судно времен Второй мировой

Судно «Арлингтон» (Arlington), которое затонуло почти 84 года назад, обнаружили на дне озера Верхнее, на глубине примерно 198 метров. Об этом сообщило Историческое общество кораблекрушений Великих озер.

Сухогруз «Арлингтон» / © Great Lakes Shipwreck Historical Society

Сухогруз потерпел крушение в мае 1940 года во время тумана и последовавшего сильного шторма.

Помощник капитана из-за ухудшения погодных условий распорядился изменить маршрут, однако капитан Фредерик Берк приказал не отклоняться от курса.

Судно «Арлингтон» на дне озера / © Great Lakes Shipwreck Historical Society

В результате «Арлингтон» столкнулся с судном «Коллингвуд» (Collingwood), до которого вплавь удалось добраться всем членам экипажа, за исключением капитана Берка. Он тоже мог спастись, но пошел на дно вместе с кораблем по собственной воле.

Судно «Арлингтон» на дне озера / © Great Lakes Shipwreck Historical Society