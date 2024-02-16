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NASA дало добро на создание нового космического телескопа UVEX

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США 13 февраля одобрило проект создания ультрафиолетовой космической обсерватории UVEX (Ultraviolet Explorer).

Концепт обсерватории UVEX / © Caltech

Разработкой телескопа UVEX занимаются сотрудники Калифорнийского технологического института. Аппарат будет проводить высокочувствительный обзор всего неба в ультрафиолетовом диапазоне волн.

Он сможет зафиксировать взрывы, которые следуют за всплесками гравитационных волн, вызванных слиянием нейтронных звезд, а также будет изучать сверхновые и массивные звезды.

Хотя UVEX создадут в ближайшие годы, его запуск на орбиту из-за проблем с бюджетом NASA задержится: вместо 2028-го телескоп отправится в космос не ранее 2030 года.