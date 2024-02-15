Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инженерный макет ракеты New Glenn впервые установили в вертикальное положение на мысе Канаверал

Инженеры компании Джеффа Безоса 13 февраля установили в вертикальное положение инженерный макет ракеты New Glenn на стартовой площадке LC-36 во Флориде (США). Это важный шаг на пути к вводу носителя в эксплуатацию.

Инженерный макет ракеты New Glenn на стартовой площадке LC-36 во Флориде / © Max Evans / NSF

Ракету New Glenn разрабатывают с 2012 года. Ее высота достигает 98 метров, а диаметр — семи метров.

По данным Blue Origin, носитель сможет выводить до 45 тонн полезной нагрузки на низкую орбиту и до 13,6 тонны груза на геостационарную орбиту.

Инженерный макет ракеты New Glenn на стартовой площадке LC-36 во Флориде / © Max Evans / NSF