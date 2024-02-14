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Канадский астронавт показал нашивку для лунной миссии «Артемида II», которую создал индейский художник

Астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джереми Хансен, который в 2025 году отправится в составе «Артемиды II» в полет к Луне, представил личную нашивку с эмблемой миссии.

Личная нашивка астронавта Канадского космического агентства Джереми Хансена / © CSA

Эмблему создал художник Генри Гимонд, член группы анишинаабе (самоназвание группы крупных индейских племен Канады и США — оттава, оджибве, миссиссоги и алгонкинов, говорящих на языках подгруппы анишинаабе).

Слева направо: президент Канадского космического агентства Лиза Кэмпбелл позирует с представителем группы анишинаабе Дэйвом Куршеном III и художником Генри Гимондом, который держит свою картину, а также астронавтом Джереми Хансеном / © CSA

Серебряная рамка нашивки имитирует серебристый внешний вид капсулы «Орион», в которой будет находиться экипаж миссии «Артемида II». Внутри написано «Канадское космическое агентство» (на английском и французском языках) и фамилия астронавта — Хансен.

Синий цвет символизирует все духи человечества, а семиугольная форма и семь животных, изображенных внутри, отсылают к семи священным законам. Каждое животное предлагает дар и понимание того, как люди могут жить в гармонии друг с другом. Буйвол символизирует уважение, орел — любовь, медведь — храбрость, сасквоч —честность, бобер — мудрость, волк — человечность, а черепаха — правду.