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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
45 минут назад
Рейтинг: +734
Посты: 1408

Канадский астронавт показал нашивку для лунной миссии «Артемида II», которую создал индейский художник 

Астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джереми Хансен, который в 2025 году отправится в составе «Артемиды II» в полет к Луне, представил личную нашивку с эмблемой миссии.

Сообщество
# Артемида
# Канада
# космос
Личная нашивка астронавта Канадского космического агентства Джереми Хансена / © CSA
Личная нашивка астронавта Канадского космического агентства Джереми Хансена / © CSA

Эмблему создал художник Генри Гимонд, член группы анишинаабе (самоназвание группы крупных индейских племен Канады и США — оттава, оджибве, миссиссоги и алгонкинов, говорящих на языках подгруппы анишинаабе).

Слева направо: президент Канадского космического агентства Лиза Кэмпбелл позирует с представителем группы анишинаабе Дэйвом Куршеном III и художником Генри Гимондом, который держит свою картину, а также астронавтом Джереми Хансеном / © CSA 
Слева направо: президент Канадского космического агентства Лиза Кэмпбелл позирует с представителем группы анишинаабе Дэйвом Куршеном III и художником Генри Гимондом, который держит свою картину, а также астронавтом Джереми Хансеном / © CSA 

Серебряная рамка нашивки имитирует серебристый внешний вид капсулы «Орион», в которой будет находиться экипаж миссии «Артемида II». Внутри написано «Канадское космическое агентство» (на английском и французском языках) и фамилия астронавта — Хансен.

Синий цвет символизирует все духи человечества, а семиугольная форма и семь животных, изображенных внутри, отсылают к семи священным законам. Каждое животное предлагает дар и понимание того, как люди могут жить в гармонии друг с другом. Буйвол символизирует уважение, орел — любовь, медведь — храбрость, сасквоч —честность, бобер — мудрость, волк — человечность, а черепаха — правду. 

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