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Канадский астронавт показал нашивку для лунной миссии «Артемида II», которую создал индейский художник
Астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джереми Хансен, который в 2025 году отправится в составе «Артемиды II» в полет к Луне, представил личную нашивку с эмблемой миссии.
Эмблему создал художник Генри Гимонд, член группы анишинаабе (самоназвание группы крупных индейских племен Канады и США — оттава, оджибве, миссиссоги и алгонкинов, говорящих на языках подгруппы анишинаабе).
Серебряная рамка нашивки имитирует серебристый внешний вид капсулы «Орион», в которой будет находиться экипаж миссии «Артемида II». Внутри написано «Канадское космическое агентство» (на английском и французском языках) и фамилия астронавта — Хансен.
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