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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
2 часа назад
Рейтинг: +235
Посты: 294

В США самка ската забеременела без участия партнера

Сотрудники аквариума в Хендерсонвилле (Северная Каролина, США) заметили, что у самки ската появились наросты. Поначалу специалисты предположили, что у рыбы развился рак, однако после УЗИ выяснилось, что все куда загадочнее.

Сообщество
# акулы
# природа
# скаты
# хрящевые рыбы
Скат / © Getty Images
Скат / © Getty Images

Наросты оказались яйцами, а вовсе не раковыми опухолям. Это стало неожиданностью для исследователей, так как самка обитала в аквариуме без партнера.

Одно из возможных и наиболее простых объяснений — партеногенез, то есть процесс, при котором самка может произвести эмбрион без оплодотворения яйцеклетки. Это достаточно распространенный механизм выживания, позволяющий сохранить вид. Как правило, партеногенез наблюдается в зоопарках, аквариумах и в самых отдаленных местах океана.

Впрочем, у исследователей есть и другая гипотеза. Во время осмотра самки на ней заметили следы укусов. Поскольку эта рыба делила аквариум с двумя самцами кошачьей акулы, возможно, что она могла забеременеть от одного из них, ведь акулы как раз кусают партнершу во время спаривания. 

Пока нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть ту или иную версию. Исследователям придется дождаться рождения детенышей, а затем сделать анализы. Вообще, акулы и скаты таксономически тесно связаны, потому скрещивание между ними в теории возможно.

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Mike Sergeev
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