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Bell показала наземные испытания технологии высокоскоростного конвертоплана

Художественный концепт Sprint X-plane / © Bell

В двухминутном видео показаны наземные испытания системы гондолы, используемой для подъема и посадки конвертоплана с вертикальным взлетом и посадкой перед переходом в скоростной полет.

© Bell

Испытания Bell прошли на авиабазе ВВС Холломан в Нью-Мексико. Они входят в программу DARPA по разработке скоростных и независимых от взлетно-посадочных полос аппаратов в рамках проекта SPRINT X-plane.

Будущий скоростной конвертоплан можно задействовать в различных миссиях — от высадки спецназа до оказания помощи во время стихийных бедствий в труднодоступных районах.

Ожидается, что он сможет летать, развивая скорость до 833 километров в час. Дальность полета составит до 370 километров на высотах до 9100 метров. Грузоподъемность полезной нагрузки конвертоплана оценили в 2300 килограммов.

Испытательная установка Bell HSVTOL / © Bell

Художественный концепт Sprint X-plane / © Bell

Художественный концепт Sprint X-plane / © Bell