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В США подсчитали, какой процент электричества тратят на майнинг криптовалюты
Специалисты Агентства по энергетической информации США (EIA) подсчитали, что спрос на электроэнергию, связанный с операциями по добыче криптовалюты, показал быстрый рост за последние несколько лет. Майнеры потребляют столько же электроэнергии, сколько весь штат Юта.
Предварительные данные свидетельствуют о том, что ежегодное потребление электроэнергии при майнинге криптовалюты составляет от 0,6% до 2,3% всей потребляемой в США электроэнергии.
Хотя американцы начали майнить примерно десять лет назад, с 2019 года эта сфера стала демонстрировать еще большой рост. Недавний подъем, по данным аналитиков, во многом обусловлен перемещением операций по добыче криптовалюты в Соединенные Штаты из Китая — после того, как республика ввела жесткие меры против майнеров в 2021 году.
По оценкам экспертов, в США насчитывается 137 объектов, которые принадлежат компаниям, занимающимся добычей криптовалют. Они расположены в 21 штате, но большинство — в штатах с высоким энергетическим потенциалом, таких как Техас, Нью-Йорк и Джорджия.
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