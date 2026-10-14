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Престижный фотоконкурс «Фотограф года дикой природы — 2026» объявил победителей
Жюри международного конкурса «Фотограф года дикой природы — 2026» (Wildlife Photographer of the Year 2026) объявило победителей своего состязания.
Абсолютным победителем конкурса стал фотограф, запечатлевший слониху с погибшим детенышем. Федерико Веронези из Италии выслеживал слонов в долине реки Хуаб в Намибии, когда заметил на песке пересохшего русла необычные следы волочения. Причина стала ясна, когда он догнал группу слонов. В ней находилась самка, несущая детеныша: его нога застряла между бивнем и хоботом матери.
У азиатских и африканских слонов наблюдали различные формы поведения, связанные со смертью: они издают особые звуки, охраняют тела умерших сородичей, осматривают и трогают кости, а иногда переносят погибших.
Некоторые исследователи считают, что такое поведение может свидетельствовать о том, что слоны постепенно осознают сам факт смерти. Другие интерпретируют подобные действия как возможное проявление скорби.
62-я выставка Wildlife Photographer of the Year откроется в Музее естественной истории в Лондоне 16 октября 2026 года, и продлится до воскресенья, 11 июля 2027 года. Затем экспозиция отправится в турне по Великобритании и другим странам, чтобы вдохновить миллионы людей ценить и сохранять природу.
Комментарии
Возле мест гибели слонов меняются химический состав почвы, разнообразие растений и микроорганизмов, а травоядные чаще приходят в эти зоны кормиться — даже спустя семь лет после смерти гигантов. К такому выводу пришла международная команда ученых, работавшая в южноафриканском национальном парке Крюгера. Однако специалисты обнаружили своего рода парадокс: хотя остатки наземных гигантов обогащают почву питательными веществами, разнообразие бактерий, грибов, растений вблизи мест их гибели может сокращаться.
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Топологические изоляторы проводят ток только по поверхности и поэтому рассматриваются как перспективные материалы для будущей электроники и квантовых технологий. Особый интерес представляет их контакт со сверхпроводниками. Физики из НИУ ВШЭ показали, что недавний эксперимент, в котором в такой гибридной структуре якобы наблюдалось объединение электронных пар на рекордном расстоянии 1,5 мкм, допускает более прозаичное объяснение. По их мнению, тот же сигнал может быть обусловлен обычным прохождением электронов через сверхпроводник. Дискуссия исследователей развернулась на страницах Nature Physics.
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Возле мест гибели слонов меняются химический состав почвы, разнообразие растений и микроорганизмов, а травоядные чаще приходят в эти зоны кормиться — даже спустя семь лет после смерти гигантов. К такому выводу пришла международная команда ученых, работавшая в южноафриканском национальном парке Крюгера. Однако специалисты обнаружили своего рода парадокс: хотя остатки наземных гигантов обогащают почву питательными веществами, разнообразие бактерий, грибов, растений вблизи мест их гибели может сокращаться.
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