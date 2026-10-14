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Престижный фотоконкурс «Фотограф года дикой природы — 2026» объявил победителей

Варан несет свою добычу в парке Бангкока. Победитель в номинации «Дикая природа в городе» / © Seth Forestson / Wildlife Photographer of the Year

Абсолютным победителем конкурса стал фотограф, запечатлевший слониху с погибшим детенышем. Федерико Веронези из Италии выслеживал слонов в долине реки Хуаб в Намибии, когда заметил на песке пересохшего русла необычные следы волочения. Причина стала ясна, когда он догнал группу слонов. В ней находилась самка, несущая детеныша: его нога застряла между бивнем и хоботом матери.

У азиатских и африканских слонов наблюдали различные формы поведения, связанные со смертью: они издают особые звуки, охраняют тела умерших сородичей, осматривают и трогают кости, а иногда переносят погибших.

Некоторые исследователи считают, что такое поведение может свидетельствовать о том, что слоны постепенно осознают сам факт смерти. Другие интерпретируют подобные действия как возможное проявление скорби.

Победитель в номинации «Поведение: млекопитающие» и обладатель главной награды конкурса «Фотограф года дикой природы — 2026» / © Federico Veronesi / Wildlife Photographer of the Year

Два китоглава среди болотной растительности в Южной Африке. Победитель в номинации «Поведение: птицы» / © Isak Pretorius / Wildlife Photographer of the Year

Благодаря длинной выдержке кажется, будто деревья по-прежнему окутаны осенней листвой. Победитель в номинации «Природное искусство» / © Michal Michalski / Wildlife Photographer of the Year

Жук-навозник толкает свой драгоценный груз. Победитель молодежного конкурса «Фотограф года дикой природы — 2026» / © Oscar Whitfield / Wildlife Photographer of the Year

Первый в истории снимок брачного ритуала мурен Эбботта. Победитель в номинации «Подводный мир» / © Tony Wu / Wildlife Photographer of the Year

«Предупреждающий знак». На снимке запечатлена погибшая пума среди суровых, продуваемых ветрами пейзажей аргентинской Патагонии. Победитель в номинации «Фотожурналистика» / © Francisco Negroni / Wildlife Photographer of the Year

Скорпион зарывается в одну из подвижных дюн пустыни Тар. Победитель в номинации «Поведение: беспозвоночные» / © Sitaram Raul / Wildlife Photographer of the Year

Молодой самец слона обрызгивает группу зебр, собравшихся в кенийских холмах Чулу. Победитель в номинации «Животные в их среде обитания» / © James Lewin / Wildlife Photographer of the Year

Ультрафиолетовое освещение выявляет светящиеся желтые ножки красивых грибов, растущих на разлагающейся древесине. Победитель в номинации «Растения и грибы» / © Agorastos Papatsanis / Wildlife Photographer of the Year

Калифорнийский тритон держится передними лапами за подводные растения и откладывает икру. На растительности уже находится другая кладка икры тритона. Победитель в номинации «Поведение: амфибии и рептилии» / © Anton Sorokin / Wildlife Photographer of the Year

62-я выставка Wildlife Photographer of the Year откроется в Музее естественной истории в Лондоне 16 октября 2026 года, и продлится до воскресенья, 11 июля 2027 года. Затем экспозиция отправится в турне по Великобритании и другим странам, чтобы вдохновить миллионы людей ценить и сохранять природу.

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