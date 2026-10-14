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Александр Речкин
Александр Речкин
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В Египте обнаружили новые колоссальные статуи фараона Рамсеса II

Во время спасательных археологических раскопок в населенном пункте Бехбет-эль-Хагар в египетской провинции Гарбия исследователи обнаружили фрагменты двух колоссальных царских статуй, которые, предположительно, изображают фараона Рамсеса II.

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# история
В Египте обнаружили новые колоссальные статуи фараона Рамсеса II / © Ministry of Tourism & Antiquities
В Египте обнаружили новые колоссальные статуи фараона Рамсеса II / © Ministry of Tourism & Antiquities

Находки сделала египетская археологическая экспедиция Высшего совета по делам древностей Египта. Работы начались после того, как местный житель обнаружил каменный блок с надписью, обрабатывая участок земли возле своего дома.

Житель сообщил о находке в местную инспекцию по охране древностей. Первоначальное обследование подтвердило, что каменный блок представляет собой археологический артефакт. После осмотра специалисты инспекции по охране древностей Бехбет-эль-Хагара провели необходимые юридические процедуры и подготовили археологический отчет о находке. Затем на место направили специализированную археологическую комиссию и группу раскопок Высшего совета по делам древностей. Спасательные раскопки позволили обнаружить фрагменты двух монументальных царских статуй, а также блок из розового гранита с иероглифической надписью, связанной с Рамсесом II.

Рамсес II, известный также как Рамсес Великий, был третьим фараоном XIX династии Египта в эпоху Нового царства. Он правил приблизительно с 1279 по 1213 год до н. э. Его правление продолжалось более шести десятилетий и ознаменовалось масштабным строительством, военными походами и возведением монументальных храмов и статуй по всему Египту и в Нубии.

По словам доктора Хишама эль-Лейти, генерального секретаря Высшего совета по делам древностей, первая находка представляет собой голову колоссальной статуи высотой около 1,6 метра. На голове фараона изображена двойная корона, известная как пшент. Она объединяла белую корону Верхнего Египта и красную корону Нижнего Египта, символизируя объединение двух царств под властью фараона.

Археологи также обнаружили часть опорного столба за спиной статуи — конструктивного элемента, характерного для древнеегипетской царской скульптуры. На нем сохранилась надпись с именем Гора, входившим в царскую титулатуру фараона: «Хор-ка-нахт-мери-маат». Имя Гора было частью официальной титулатуры египетских фараонов и подчеркивало связь правителя с Гором — божеством с головой сокола, олицетворявшим царскую власть и законное право на престол. По размерам сохранившейся головы исследователи предполагают, что первоначальная высота всей статуи вместе с основанием могла составлять около 8,5 метра. Такие размеры свидетельствуют о монументальном характере скульптуры и отражают масштаб архитектурных и художественных проектов, осуществлявшихся во время правления Рамсеса II.

Вторая находка представляет собой значительную часть еще одной царской статуи высотой около 2,4 метра. Археологи полагают, что она также может изображать Рамсеса II. У статуи отсутствуют ноги и основание, однако сохранившаяся верхняя часть фигуры изображает фараона в немесе — полосатом головном уборе, традиционно ассоциирующемся с древнеегипетскими правителями. Верхняя часть головного убора частично утрачена. При этом голова статуи сохранилась, а черты лица остаются хорошо различимыми и находятся в удовлетворительном состоянии.

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Сообщество
# археология
# Древний Египет
# Египет
# история
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