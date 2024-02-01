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Минобороны США планирует приобрести Starship для секретных миссий

Пентагон обратился к SpaceX с предложением задействовать систему Starship в выполнении секретных и потенциально опасных миссий в качестве государственного актива, то есть без заключения контракта с компанией на запуск полезной нагрузки.

Второй испытательный полет системы Starship / © SpaceX

Идея аналогична тому, как Военно-воздушные силы США перемещают грузы. Иногда военные заключают контракты с частными перевозчиками, но для некоторых особо секретных задач ВВС используют собственные, принадлежащие государству, служебные самолеты.

Теперь речь идет о том, чтобы Министерство обороны могло задействовать Starship в выполнении конкретной задачи, а после вернуть его SpaceX. Либо вообще получить эту транспортную систему в государственную собственность.

Пентагон уже много лет рассматривает возможность использования Starship. Еще в 2020 году Транспортное командование США (USTRANSCOM) обсуждало применение многоразовой ракеты для быстрой перевозки грузов или даже персонала по всему миру.

SpaceX в данный момент готовит ответ американским военным.