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Виталий Солодов
Виталий Солодов
14 минут назад
Рейтинг: +5
Посты: 5

Противовоспалительные свойства голодовки оказались эффективнее аспирина

Ученые из Королевского колледжа в Кембридже доказали, что голодание или ограничение поглощаемых калорий способны снизить активность воспалительных процессов, в том числе хронических. Это происходит за счет всплеска уровня арахидоновой кислоты в крови, действующей как противовоспалительное средство.

Сообщество
# аспирин
# голодовка
# медицина
# противовоспалительное средство
© Getty Images
© Getty Images

Хотя воспаление представляет собой здоровую и адекватную реакцию на травмы или инфекции, необходимую для регенерации и выздоровления, порой она может срабатывать по ошибке. Одним из таких факторов, вызывающих ее, можно назвать нуклеотидсвязывающий и олигомеризационный доменоподобный рецептор (НЛР) семейства пириновых доменов 3 (НЛРП3).

В его функции входит уничтожение нежелательных клеток, что непреднамеренно может привести к выбросу их содержимого в организм, где они и вызывают воспаление. Именно НЛРП3 стоит за такими недугами, как ожирение, атеросклероз, диабет второго типа и даже болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Но в новом исследовании, опубликованном в журнале Cell Reports, ученым удалось ингибировать — или, говоря простым языком, утихомирить — НЛРП3, не прибегая к фармакологии и прочим малодоступным для большой социальной прослойки методам. Команда обнаружила, что регулярное голодание в течение длительного периода способно уменьшать хронические воспаления, связанные с вышеописанными состояниями.

Ингибирование воспалительной системы NLRP3 арахидоновой кислотой / © Cell Reports
Ингибирование воспалительной системы NLRP3 арахидоновой кислотой / © Cell Reports

Ученые посадили 21 добровольца на диету: сначала те съели продукты с пищевой ценностью в 500 килокалорий — это примерно четверть рациона физически активного человека мужского пола (еще столько же мы тратим за 30-40 минут бега на умеренной скорости). Иными словами, участники исследования получали с едой в три-четыре раза меньше энергии, чем в обычной жизни.

Затем добровольцы голодали на протяжении суток, и, наконец, им позволили утолить голод еще одним приемом пищи на 500 килокалорий. Взяв анализы у участников, исследователи увидели, что в мононуклеарных клетках периферической крови уровни IL-1β (интерлейкина, провоспалительного цитокина) повышались через три часа после возобновления кормления. А уровень арахидоновой кислоты в плазме рос уже во время голодания, но снижался при возобновлении питания.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что ограничение потребления калорий повышает уровень липида, известного как арахидоновая кислота. Когда позже они изучили действие арахидоновой кислоты на иммунные клетки, культивируемые в лаборатории, то выяснили, что та напрямую подавляет активность воспалительной системы НЛРП3. Это удивило команду, поскольку ранее считалось, что арахидоновая кислота связана с повышенным уровнем воспаления, а не с его снижением.

У голодающих добровольцев наблюдался повышенный уровень арахидоновой кислоты / © Cell Reports
У голодающих добровольцев наблюдался повышенный уровень арахидоновой кислоты / © Cell Reports

«Пока рано говорить о том, защищает ли голодание от таких заболеваний, как болезни Альцгеймера и Паркинсона, поскольку действие арахидоновой кислоты кратковременно. Но наша работа дополняет растущее количество научной литературы, указывающей на пользу для здоровья от ограничения калорий», — сказал профессор Брайант, соавтор исследования.

Также это открытие приближает нас к разгадке механизма действия нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), таких как аспирин. В норме арахидоновая кислота быстро расщепляется в организме, но аспирин останавливает этот процесс, что может привести к повышению уровня этого липида. А это, в свою очередь, снижает активность воспаления.

Если противовоспалительные препараты при длительном приеме могут вызвать побочные эффекты вроде желудочного кровотечения, то ограничение килокалорий в рационе таких последствий за собой не несет. Не говоря уже о том, что с финансовой точки зрения второй вариант выглядит куда выгоднее.

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