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Фотограф запечатлел ракету Falcon Heavy на фоне «дрожащей» Луны

Американский астрофотограф Стивен Мэдоу (Steven Madow) с конца 2022 года пытался запечатлеть ракеты-носители на фоне полной луны. И, наконец, добился успеха в конце прошлого года.

Falcon Heavy на фоне «дрожащей» Луны / © Steven Madow

После тщательного планирования и выбора места на парковке в небольшом городе недалеко от Космического центра имени Джона Ф. Кеннеди во Флориде Мэдоу сделал потрясающий снимок полета ракеты Falcon Heavy с «секретным» космопланом X-37B вооруженных сил США на борту.

Фотограф использовал камеру Panasonic LUMIX G9 II с объективом PanaLeica 100-400 миллиметров (на расстоянии 400 миллиметров) и выдержкой 1/1000.

Falcon Heavy на фоне «дрожащей» Луны / © Steven Madow