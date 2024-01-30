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Компания Илона Маска впервые вживила имплантат в мозг человека

Илон Маск в социальной сети X сообщил, что специалисты его компании Neuralink 28 января провели первую операцию по вживлению имплантата в мозг человека.

Имплантат Neuralink / © Neuralink

Процедура прошла успешно, сейчас пациент восстанавливается после операции.

Чип должен помочь парализованным людям общаться и играть в игры, используя только свои мысли. Предполагается, что впоследствии технология поможет слепым восстановить зрение, а парализованные получат возможность снова ходить.

На 2024 год запланировано еще десять таких операций.

Ранее Маск обещал, что Neuralink покажет первую операцию по имплантации чипа в мозг, поэтому, возможно, вскоре появится видеозапись с операции.