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Дан старт строительству пятого серийного атомного ледокола «Ленинград» проекта 22220 «Арктика»

Торжественная церемония закладки нового универсального атомного ледокола проекта 22220 «Арктика» (ЛК-60Я) / © ТАСС

На сегодня введены в эксплуатацию три атомных ледокола типа «Арктика», еще один достраивают на плаву. Спуск на воду пятого корабля проекта 22220 ожидается в 2024 году.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 предназначены для самостоятельной проводки и буксирования судов, оказания им помощи, лидирования караванов. Предельная толщина сплошного льда, преодолеваемая ледоколом, составляет 2,8 метра. Ледокол длиной 173,3 метра и шириной 34 метра при водоизмещении 33,54 тысячи тонн обслуживает экипаж из 52 человек, рассчитанный срок службы судна — 40 лет.