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Орбитальный зонд NASA нашел японский аппарат SLIM на Луне

Орбитальный искусственный спутник Луны Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) 24 января с высоты 80 километров над поверхностью Луны сделал снимок, на котором позже идентифицировали японскую автоматическую межпланетную станцию Smart Lander for Investigating Moon (SLIM).

Место посадки аппарата SLIM на Луне / © NASA

Рядом с местом посадки SLIM заметно изменение яркости лунной поверхности, вызванное воздействием двигателей модуля. Это подтверждает расчеты Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), согласно которым SLIM прилунился с отклонением лишь на несколько метров от места, где планировалось совершить посадку.

Ранее луноход Lunar Excursion Vehicle 2 (LEV2), по форме напоминающий шар, сфотографировал модуль SLIM, который перевернулся во время жесткой посадки и встал «на голову».