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«Звездная база» изменится: SpaceX планирует расширить стартовую площадку Starship

Космическая компания SpaceX хочет провести обмен землями в Техасе, где находится ее стартовый комплекс под названием «Звездная база», чтобы расширить «операционную зону» для запусков Starship.

Стартовая площадка SpaceX среди песчаных дюн недалеко от Бока-Чика, штат Техас / © Josh Dinner

SpaceX планирует передать департаменту парков и дикой природы Техаса 193 гектара возле Национального заповедника дикой природы Лагуна Атаскоса, расположенного немного севернее Бока-Чика в прибрежном Южном Техасе.

Небольшая община Бока-Чика находится недалеко от места, где компания Илона Маска проводит испытания системы Starship. В обмен департамент предоставит 17,4 гектара в государственном парке Бока-Чика, находящемся ближе к району запусков.

В четверг, 25 января, должно состояться общественное собрание, на котором обсудят этот вопрос.